В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Талибана"*

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Один из лидеров радикального движения "Талибан" Мулла Шах Вали ликвидирован на юге Афганистана в результате воздушного удара в провинции Гильменд, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

По данным телеканала, Шах Вали командовал силами специального назначения в движении, так называемой "красной группой", а также участвовал в контрабанде наркотиков.

"В дополнение к тому, что он замешан во взрывах и нападениях, он также приложил руку к контрабанде наркотических веществ и захвату земель в разных частях провинции. Кроме того, он причастен к нападениям на силы безопасности страны в провинциях Гур, Урузган, Кандагар", — цитирует телеканал заявление директората, сделанное в воскресенье. Согласно заявлению, в ходе операции в провинции также погибли два других командира движения, их имена не уточняются.

Как отмечает афганское агентство Khaama Press, основной целью нанесенных по Гильменду авиаударов были лаборатории по производству наркотиков.

Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, проводит рейды на крупные города. Также на территории страны действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщал президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани 1 декабря, от ИГ освобождены уже девять провинций в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России