БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Женщины и дети, которые прибывают в Германию из Сирии и Ирака, где действует запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*, могут представлять угрозу, заявил в интервью агентству dpa глава федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Ганс-Георг Маасен.

"Нужно следить за возвращением женщин, подростков и детей. В связи с результатом местных боевых действий боевики могут все чаще стремиться вывезти членов своей семьи в безопасное место, следовательно, вернуть их на Запад. Если они немцы, то имеют законное право на въезд в ФРГ", — сказал Маасен.

По его словам, опасность представляют те дети, которым "промывали мозги в так называемых школах в регионах, которые контролирует ИГ*, и они сильно радикализованы". Эти дети и подростки "иногда могут быть опасны", сказал Маасен, добавив, что "мы считаем также и часть женщин опасными".

"Женщины, которые в последние годы жили в районах, контролируемых ИГ*, часто настолько радикализованы и так сильно отождествляют себя с идеологией ИГ*, что их по праву можно назвать джихадистками. Это не всегда означает, что они готовы совершать теракты. Но мы также должны следить за этими женщинами", — сказал Маасен.