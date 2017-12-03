В Китае задержали 11 подозреваемых по делу о пожаре в высотке

ПЕКИН, 3 дек— РИА Новости. Власти китайского портового города центрального подчинения Тяньцзинь задержали 11 человек по делу о крупном пожаре, жертвами которого стали 10 человек, сообщает издание "Тяньцзинь Жибао".

Сильный пожар разгорелся 1 декабря в 38-ми этажном здании в районе Хэси города Тяньцзинь, который находится по соседству с Пекином, в результате погибли 10 человек, еще пять получили ранения.

По предварительным данным, пожар в здании, где проводились ремонтные работы, начался из-за возгорания строительного мусора, оставленного рабочими. Отмечается также, что установленное в здании противопожарное оборудование не сработало, а резервуары с водой, также по пока невыясненной причине, были пусты, что поспособствовало быстрому распространению огня.

Все жертвы пожара уже опознаны, по данным полиции, почти все они были рабочими, занимавшиеся ремонтом здания. Расследование продолжается.