СМИ: лидер исламистов будет участвовать в парламентских выборах в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек — РИА Новости. Освобожденный из-под домашнего ареста предполагаемый организатор теракта в Мумбаи в 2008 году Хафиз Саид заявил, что намерен принять участие в предстоящих выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату) парламента Пакистана в мае 2018 года, сообщает местная газета Dawn.

Саид является лидером и основателем организации "Джамаат-уд-Дава" — политического крыла базирующейся в Пакистане исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которую в Индии считают виновной в организации теракта в 2008 году. В конце ноября он вышел на свободу в Пакистане после почти 10 месяцев домашнего ареста.

Выступая перед своими сторонниками, Саид заявил, что на предстоящих выборах будет представлять партию "Милли маслим лиг" (Национальная мусульманская лига, MML), которая была создана выходцами из "Джамаат-уд-Дава" в августе текущего года.

"MML планирует участие во всеобщих выборах в следующем году. Я также посвящаю 2018 год кашмирцам, которые борются за свою свободу", — заявил Саид, подчеркнув, что намерен продолжать бороться за присоединение Кашмира к Пакистану.

"Я хочу сказать Индии, что продолжу поддерживать кашмирцев вне зависимости от того, какие трудности ждут впереди. Индия хочет, чтобы мы перестали защищать кашмирцев. Она оказывает давление на правительство Пакистана", — добавил он.

Как отмечает издание, своим главным приоритетом MML ставит превращение Пакистана "в благополучное и подлинно исламское государство". Однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, к настоящему времени эта партия не зарегистрировалась для участия в парламентских выборах.

Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек, включая шестерых граждан США.

В январе этого года власти Пакистана взяли Саида под домашний арест. Это произошло через день после того, как "Джамаат-уд-Дава" и связанный с ней благотворительный фонд были включены в список террористических организаций министерством внутренних дел. Срок ареста продлевался несколько раз, но развития расследование властей в отношении Саида не получило.

* Признана террористической в России