На стройке в Николаеве нашли современный артиллерийский снаряд

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Пиротехники уничтожили путем подрыва современный артиллерийский снаряд калибром 115 мм, найденный на стройке в Николаеве, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС.

"Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения главного управления госслужбы Украины по ЧС в Николаевской области уничтожен современный артиллерийский снаряд калибром 115 мм", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 декабря опасную находку обнаружил рабочий ООО "Афина-центр" во время проведения строительных работ на проспекте Героев Украины Центрального района. В связи с этим строительные работы были приостановлены, на месте происшествия выставили охрану сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что в суббот боеприпас уничтожен путем контролируемого подрыва.