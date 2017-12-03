В Афганистане при атаке смертника погибли шесть человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в результате подрыва смертника в афганском городе Джелалабад на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, около 13.30 (12.00 мск) проезжавший на мотоцикле смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от стадиона Shirzai, где проходили массовые мероприятия в поддержку правительства. Сообщается, что среди погибших есть ребенок.

"Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, губернатор постановил немедленно оказать помощь пострадавшим", — приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогияни.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Накануне в Джелалабаде произошли три взрыва, по меньшей мере три человека погибли, порядка десяти ранены.