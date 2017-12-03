В Афганистане при атаке смертника погибли шесть человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в результате подрыва смертника в афганском городе Джелалабад на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
"Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, губернатор постановил немедленно оказать помощь пострадавшим", — приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогияни.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Накануне в Джелалабаде произошли три взрыва, по меньшей мере три человека погибли, порядка десяти ранены.