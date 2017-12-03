Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Киеве

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП в Киеве с участием маршрутки, четверо из них госпитализированы, сообщила в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина" старший инспектор пресс-службы Нацполиции Киева Марьяна Брацюк.

По ее словам, маршрутка столкнулась с автомобилем.

"Сейчас известно, что пострадали пять пассажиров маршрутного такси, они получили телесные повреждения. Из них четверых в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Водитель автомобиля, с которым столкнулась маршрутка, не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте работает полиция", – сказала Брацюк.