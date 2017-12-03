Трамп прокомментировал отстранение журналиста ABC за репортаж о Флинне

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение телеканала ABC временно отстранить от работы журналиста Брайана Росса, допустившего ошибку в новости про экс-советника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Поздравления ABC в связи с временным отстранением Брайана Росса из-за его ужасно недостоверного и лживого репортажа об охоте на ведьм, связанного с Россией, Россией, Россией. Больше сетей и "газет" должны поступить так же со своими Fake News!" — написал Трамп в Twitter.

Congratulations to @ABC News for suspending Brian Ross for his horrendously inaccurate and dishonest report on the Russia, Russia, Russia Witch Hunt. More Networks and "papers” should do the same with their Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.

Флинну в пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал свою вину.

После этого телеканал ABC сообщил, что Флинн пообещал "всецело сотрудничать" с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и выразил готовность дать показания о том, что Трамп в ходе предвыборной гонки сказал ему "установить контакт с русскими". Позднее телеканал выпустил исправление, в котором говорилось, что Трамп просил искать способы улучшения отношений с Москвой уже после избрания.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в неполном раскрытии содержания своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций с России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.