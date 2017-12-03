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Русские скауты отметили в Вашингтоне День матери

06:3203.12.2017
(обновлено: 07:09 03.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗлодоревРусские скауты отметили в Вашингтоне День материРусские скауты отметили в Вашингтоне День матери
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русские скауты из дружины "Путивль" в Вашингтоне в субботу отметили один из главных скаутских праздников — День Матери.

Скауты. Архивное фото
© Fotolia / wittayayut
Одна из крупнейших в США дружин русских скаутов открыла новый сезон

И стар, и млад

"Путивль" является одной из крупнейших дружин зарубежной части Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) в США. В нее входят около сотни членов в возрасте от 4 до 97 лет. Правда, на сей раз возраст участников был моложе, поскольку старейшина дружины — Лидия Петровна Герич, основавшая ее более 50 лет назад и до сих пор посещающая большинство сборов — в этот раз приехать не смогла, хотя и собиралась.

Скауты по традиции собрались в приходском зале русского православного собора святого Иоанна Предтечи, при котором и существует дружина.

Людмила Гурченко в фильме Мама
© РИА Новости / В. Уваров
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Мама миа: лучшие советские фильмы о материнстве
"Это один из наших главных скаутских праздников. Таким образом мы чтим наших мам, бабушек и прабабушек", — сказала РИА Новости начальник дружины скаутмастер Наталия Захарьина.

А вожак самой младшей "стаи" — "зайчиков" — Ольга Райнс добавила, что "образ матери всегда почитаем на Руси". По ее словам, "вся русская культура по природе своей — материнская".

Цветы и подарки

Начался праздник, как и все сборы, с общего строя, в котором после выноса знамен и молитвы скауты прочитали свои клятвы. Ну а по окончании официальной части все разделились по своим "стаям" для того, чтобы готовить подарки мамам и бабушкам. Причем старшие с большим удовольствием помогали младшим.

Сначала все готовили маленькие и удивительно трогательные букетики из гвоздик. "Виновницы торжества" тут же прикалывали их на одежду, а некоторые с радостью сделали это несколько раз.

Мама с ребенком. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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День матери в России
Затем настал черед подготовки подарков, сделанных своими руками. Дети клеили картонные домики, ведь День Матери — это и праздник дома.

Скаутский круг

После этого все исполнили еще одну скаутскую традицию и собрались в круг. Естественно, в городских условиях опять-таки традиционного костра не было, но дружеская атмосфера праздника была очень теплой и без него. Ребята спели несколько песен из сборника "Песни о далеком и близком", в том числе скаутский гимн "Будь готов".

Женщина с девочкой катаются на атракционе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Далее началась, пожалуй, самая веселая часть праздника — игра в угадайку. Мамам и бабушкам заранее раздали анкеты с вопросами о любимом лакомстве, любимом цвете, провождении времени, магазине, одежде и занятии. Детям же предстояло определить своих родных по их ответам. К всеобщей радости, угадали почти все.

История Дня Матери восходит к самому началу скаутского движения в России. Первый отряд был создан в 1914 году, а годом позже состоялся первый Всероссийский скаутский съезд. Его решением, в частности, было установлено празднования Дня Матери, который ежегодно отмечается 1 декабря.

© РИА Новости / Дмитрий ЗлодоревРусские скауты отметили в Вашингтоне День матери
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
Русские скауты отметили в Вашингтоне День матери
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Не нужны нам скауты. Пионеры - наше все!
06:35
03.12.2017
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Александр Вредный
"Русские скауты из дружины "Путивль" в Вашингтоне в субботу отметили один из главных скаутских праздников — День Матери."
У настоящих русских матери живут в России, какой на фиг День Матери в Фашингтоне???
06:44
03.12.2017
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