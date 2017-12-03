Глава ЦРУ заявил о прогрессе в обеспечении безопасности выборов в Европе

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США добились прогресса в обеспечении безопасности выборов в Европе, заявил в субботу директор ЦРУ Майкл Помпео, отвечая на вопрос о том, достаточно ли США делают для противостояния якобы имеющего места вмешательства РФ в выборы в Европе.

"Ответ всегда — нет", — сказал Помпео, отвечая на вопрос ведущего конференции в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Он отметил, что США "должны делать больше" в этом направлении. "Я каждую неделю общаюсь со своими европейскими партнерами. И все время звучит — Россия, Россия, Россия. Но мы добились большого прогресса в обеспечении безопасности европейских выборов", — сказал директор ЦРУ.

При этом он подчеркнул, что "это касается не только России, но и других, кто хочет ослабить Запад".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.