Глава канцелярии Меркель исключил возможность сотрудничества с АдГ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава ведомства канцлера ФРГ Петер Альтмайер исключил возможность сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге.

"АдГ представляет политические идеи, которые мы никогда не примем. Она разделяет страну и натравливает людей друг на друга. Я считаю, что мы не должны позволять АдГ решать в бундестаге, какой закон принять, а какой нет", — заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

В то же время отношения альянса ХДС/ХСС со Свободной демократической партией (СвДП), по мнению Альтмайера, не ухудшились даже после провала переговоров о формировании коалиции "Ямайка". Чиновник признался, что был расстроен таким исходом переговоров.

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

По итогам выборов в бундестаг, которые прошли в Германии 24 сентября, "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.