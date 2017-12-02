СМИ узнали, что экс-премьер Египта Шафик возвращается в Египет из ОАЭ

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Заявивший о президентских амбициях бывший премьер-министр Египта Ахмед Шафик возвращается в субботу в Египет после многолетнего отсутствия в стране, сообщили арабские СМИ.

По данным эмиратского агентства ВАМ , бывший премьер вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов в Каир в субботу, но его семья по-прежнему остается в ОАЭ.

В то же время, адвокат Шафика Дина Адли заявила египетской газете "Аль-Масри аль-Яум", что бывший глава правительства Египта был задержан эмиратскими властями, а затем депортирован из страны.

Ранее египетский экс-премьер заявил, что намерен вернуться в Египет в ближайшие дни, чтобы участвовать в избирательной кампании на пост президента республики. Однако после этого Шафик сообщил, что власти ОАЭ запретили ему покидать страну по неизвестным причинам.

Шафик во втором туре прошедших в июне 2012 года президентских выборов уступил исламисту Мухаммеду Мурси всего несколько процентов голосов.

После поражения на выборах Шафик отправился в ОАЭ, где и проживал все это время. На родине в отношении политика было заведено несколько уголовных дел, его обвиняли в коррупции. Однако по всем этим делам египетские суды вынесли оправдательные приговоры.