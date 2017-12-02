В Одессе задержан подозреваемый в ложном сообщении о минировании аэропорта

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в ложном сообщении о минировании аэропорта в Одессе, сообщила в субботу пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

"В Одессе задержан очередной лжеминер… Восемнадцатилетний юноша сообщил по спецлинии "102" о минировании Международного аэропорта "Одесса" и требовал четыре миллиона гривен (около 150 тысяч долларов)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, у молодого человека изъяли мобильный телефон, с которого он совершил звонок. Сам подозреваемый объяснил правоохранителям свой поступок тем, что был под действием наркотиков.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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