В Совфеде назвали предложение посла США по санкциям неконструктивным

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление посла США в России Джона Хантсмана об условиях снятия санкций с России неконструктивным. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и выразил недоумение по поводу того, что на Москву пытаются возложить ответственность за события на юго-востоке Украины.

"По сути, на Украине идет гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны", — напомнил сенатор. Он подчеркнул, что российская сторона практически не затрагивает тему снятия ограничительных мер.

"Мы не просим снять санкции. Если они считают возможным оставлять ограничения, это их право", — заявил Джабаров. Он добавил, что Москва имеет право отвечать на санкции Запада.

Сенатор также отметил, что ограничительные меры прежде всего следовало вводить против украинских властей за то, что они "довели страну до такого бедственного состояния". По его мнению, даже если ситуация в Донбассе стабилизируется, Вашингтон все равно не откажется от своей санкционной политики.

"Американцы просто не могут в современном мире существовать без санкций. Это такая национальная американская забава — санкции против России", — заключил зампред верхней палаты парламента.

Ранее посол США в России назвал условие для отмены ограничительных мер против Москвы. По его словам, подвижки в вопросе санкций "зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели".