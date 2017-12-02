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В мире

В Совфеде назвали предложение посла США по санкциям неконструктивным

23:2702.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосол США Джон Хантсман. Архивное фото.Посол США Джон Хантсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление посла США в России Джона Хантсмана об условиях снятия санкций с России неконструктивным. Об этом сообщает RT

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посол США назвал условие для снятия санкций с России

Парламентарий отметил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и выразил недоумение по поводу того, что на Москву пытаются возложить ответственность за события на юго-востоке Украины.

"По сути, на Украине идет гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны", — напомнил сенатор. Он подчеркнул, что российская сторона практически не затрагивает тему снятия ограничительных мер.

"Мы не просим снять санкции. Если они считают возможным оставлять ограничения, это их право", — заявил Джабаров. Он добавил, что Москва имеет право отвечать на санкции Запада.

Сенатор также отметил, что ограничительные меры прежде всего следовало вводить против украинских властей за то, что они "довели страну до такого бедственного состояния". По его мнению, даже если ситуация в Донбассе стабилизируется, Вашингтон все равно не откажется от своей санкционной политики.

Посол США в РФ Джон Хантсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эксперт об условиях снятия санкций: посол США обратился не по адресу

"Американцы просто не могут в современном мире существовать без санкций. Это такая национальная американская забава — санкции против России", — заключил зампред верхней палаты парламента.

Ранее посол США в России назвал условие для отмены ограничительных мер против Москвы. По его словам, подвижки в вопросе санкций "зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Sokolenok23.leha
Пора бы ввести контра санкции против самой больной для амеров отрасли . Космос перестать возить их космонавтов на МКС пусть репу почешут . Надо их способами с ними бороться , а народ поддержит.
23:45
02.12.2017
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