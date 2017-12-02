СМИ: во Львове неизвестные разрушили памятник коммунисту Великановичу

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Неизвестные разрушили памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу во Львове на западной Украине, сообщает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на патрульную полицию города.

Сообщается, что неизвестные сбросили памятник с постамента, сделав на нем надпись красной краской.

Как отмечается, памятник был установлен у входа в парк "Железные воды", на месте работают сотрудники полиции.

Великанович был участником Гражданской войны в Испании, участником коммунистического движения в 30-х годах 20-го века на западной Украине, членом Коммунистической партии Западной Украины.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.