Россия соблюдает введенные СБ ООН санкции в отношении КНДР, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо в Москве. 17 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо в Москве. 17 ноября 2017

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Россия соблюдает введенные Советом Безопасности ООН санкции в отношении КНДР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы соблюдаем введенные санкции", — сказал он в интервью белорусскому телеканалу "СТВ"

Ранее СБ ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Отвечая на вопрос, должна ли ОДКБ озаботиться ситуацией на Корейском полуострове, Лавров отметил, что в принципе организация имеет единую позицию по этому вопросу.

"Мы не приемлем претензий КНДР на обладание ядерным оружием. Все страны ОДКБ поддерживают резолюции СБ ООН", — сказал министр.

Глава МИД РФ отметил, что одновременно все страны организации выступают за то, чтобы отойти от риторики, угроз, оскорблений и нащупать возможности для возобновления переговоров.