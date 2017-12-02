МИНСК, 2 дек — РИА Новости. США и страны НАТО пытались использовать российско-белорусские учения "Запад-2017" для нагнетания истерии, чтобы "под шумок" разместить у границ РФ новые военные контингенты и технику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не столько Запад (был — ред.) встревожен, сколько он опять-таки пытался использовать проведение нами (РФ и Белоруссией) учений как повод для того, чтобы опять нагнетать истерию", — сказал Лавров белорусскому каналу "СТВ"

Он напомнил, что Москва и Минск "заблаговременно проинформировали" об учениях страны, участвующие в Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, принятом по линии ОБСЕ.

"Как и положено, уведомления были направлены, все наблюдатели приглашены, причем приглашения выходили за рамки необходимого. Все, кто хотел, побывали на этих учениях и подтвердили, что все было транспарентно. Но "под шумок", когда нагнеталась истерия, нашим американским коллегам вместе с натовцами удалось разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты и военную технику. Повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как говорится, дело уже закрыто", — отметил глава МИД РФ.

В середине сентября прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников Генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.