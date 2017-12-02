Число погибших при беспорядках в Гондурасе составило пять человек

МЕХИКО, 2 дек – РИА Новости. Пять пяти человек погибли в ходе беспорядков в Гондурасе, где оппозиция устроила акции протеста в связи с затяжкой в объявлении финальных результатов президентских выборов.

Портал Prensa сообщает, что три человека скончались в госпитале в результате ранений, полученных в городе Чолома департамента Кортес в столкновениях с военизированной полицией. Еще двух убитых доставили в морг сами полицейские.

Власти сообщают, что среди участников грабежей банков и торговых центров, которые последовали за протестами оппозиции, есть много членов банд Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки.

Из-за обострившейся обстановки в пятницу вечером правительство Гондураса приостановило действие конституционных гарантий граждан и ввело комендантский час, который будет действовать в течение десяти дней с 18 часов вечера до 6 часов утра.

По последним данным верховного избирательного суда страны, после обработки 94,35% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.