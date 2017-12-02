Полиция считает, что целью оставившего муляж бомбы в Потсдаме был не рынок

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Маловероятно, что целью поместившего муляж взрывного устройства в Потсдаме был рождественский рынок, сообщила полиция федеральной земли Бранденбург.

Ранее полиция сообщила, что в уничтоженном пакете, обнаруженном возле рождественского рынка в Потсдаме, находился металлический цилиндр, наполненный гвоздями и проволокой, однако наличие взрывчатки после экспертизы не подтвердилось. "Никого взрывчатого вещества обнаружено не было", — заявил представитель полиции.

"Согласно имеющимся на данный момент сведениям, наши следователи считают маловероятным, что целью был рождественский рынок", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время ведутся поиски причастных к изготовлению цилиндра. "Управление уголовной полиции земли расследует попытку совершения взрыва", — сообщили в полиции.

Ранее вблизи центрального рождественского рынка в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) был обнаружен подозрительный пакет. Для обследования предмета были вызваны саперы. Посетители рынка и ближайших заведений были эвакуированы, а прилегающие улицы перекрыты.

Традиционная новогодняя ярмарка Blauer Lichterglanz проходит в центре города каждый год. Она располагается недалеко от знаменитых достопримечательностей Потсдама — Бранденбургских ворот и парка Сан-Суси.