В Киеве в лесополосе нашли тела двоих мужчин

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Тела двоих молодых мужчин нашли в лесополосе в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе мужчина увидел двух мертвых парней… На месте происшествия полицейские обнаружили мертвыми двух молодых мужчин (20-25 лет) кавказской внешности", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, никаких документов, мобильных телефонов или вещей, которые помогли бы выяснить персональные данные умерших, не обнаружено. В то же время в полиции отметили, что умершие не похожи на бездомных. Правоохранители возбудили уголовное дело.