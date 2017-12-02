Захарченко рассказал об обеспечении ДНР мясом птицы

ШАХТЕРСК, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассчитывает, что к маю следующего года республика будет полностью обеспечена мясом птицы собственного производства.

"Еще не можем (полностью обеспечить потребности республики в мясе птицы — ред.), но в 2018 году эта задача будет решена… Думаю, к маю месяцу мы выйдем на тот рубеж, когда сможем говорить, что мы полностью обеспечиваем республику мясом птицы", — сказал Захарченко.