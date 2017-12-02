Исполняющий обязанности главы ЛНР поручил снизить цены на топливо

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил председателю Совета министров Сергею Козлову снизить стоимость горюче-смазочных материалов на территории республики, сообщили РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"Ситуация, сложившаяся на розничном рынке нефтепродуктов, не соответствует материальным возможностям большей части населения нашей республики. Розничная стоимость бензина — вопрос не только экономический, но и социальный. Наша экономика не набрала еще нужных оборотов", — цитируют Пасечника в ведомстве.

По его словам, ситуацию осложняет тот факт, что ЛНР находится под воздействием экономической блокады со стороны Киева.

"В сложившихся условиях, стоимость топлива в нашей республике не должна быть выше стоимости топлива в соседней Донецкой народной республике", – отметил Пасечник во время рабочей встречи с председателем Совмина.

В понедельник Козлов сообщил РИА Новости, что основная задача Совета министров — до конца года разработать программу экономического развития ЛНР. Ключевым аспектом программы станет запуск и развитие в 2018 году предприятий тяжелой промышленности, в том числе Алчевского металлургического комбината, а также предприятий-спутников.