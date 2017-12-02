УПЦ МП направила в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью

Сотрудники МЧС ДНР разгружают автомобиль с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Сотрудники МЧС ДНР разгружают автомобиль с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Религиозная организация "Миссия Синодальный отдел УПЦ (МП) по делам детей" направила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную территорию проследовали два автомобиля с гуманитарным грузом (продуктовые и гигиенические наборы) общим весом свыше 93 тонны от религиозной организации "Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи", — говорится в сообщении.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>