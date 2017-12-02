"Мешок дыма": Пушков прокомментировал обвинения в адрес Флинна

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.

По его словам, новая попытка найти связи лидера страны Дональда Трампа с Россией окажется столь же бессмысленной, как и предыдущие.

"В США продолжают накачивать "мешок дыма". С Манафортом и Пападопулосом ничего не вышло. Теперь раскручивают не менее пустое "дело Флинна", — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее Флинн, обвиненный в даче ложных показаний и признавший свою вину, согласился сотрудничать со следствием.

Майкл Флинн покинул свой пост в феврале на фоне обвинений в частичном сокрытии содержания своих разговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По данным СМИ, американский чиновник обсуждал с российским дипломатов возможное снятие санкций в отношении Москвы, однако советник президента отрицал эту информацию. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание журналисты передали неверно.