Трамп провел переговоры с премьером Ливии

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Ливии Файез Ас-Сарадж встретились в Белом доме и обсудили двусторонние отношения и возможности для развития партнерства, сообщает пресс-служба американской администрации.

"Президент Трамп подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами правительства национального согласия и усилий ООН по достижению политического примирения в Ливии. Президент также поблагодарил премьер-министра за его сотрудничество в борьбе с терроризмом и подчеркнул неизменную приверженность Америки победе над ИГ* и другими террористами-джихадистами в Ливии", — говорится в сообщении.

"Президент и премьер-министр договорились о совместной работе по укреплению стабильности и единства в Ливии", — отмечается в сообщении.

Ранее Сарадж представил новую дорожную карту по урегулированию ситуации в Ливии, в рамках которой планируется проведение в 2018 году парламентских и президентских выборов. По словам политика, предполагается, что в ходе голосования жители страны выберут нового президента и парламент "максимум на три года или до тех пор, пока не будет согласован предварительный вариант или не организован референдум по конституции".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

* Запрещенная в России террористическая организация