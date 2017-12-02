В Венесуэле потребовали прекратить экономическое давление США

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Глава делегации правительства Венесуэлы на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес заявил, что в ходе диалога потребует обеспечить прекращение экономического давления на Каракас со стороны США.

Переговоры стартовали в пятницу в Доминиканской республике. Они идут при поддержке властей Доминиканы, экс-главы правительства Испании Хосе Луиса Сапатеро, глав МИД Чили, Парагвая, Мексики, Никарагуа, Боливии.

"Мы приехали с твердым намерением потребовать… немедленного прекращения экономической агрессии против Венесуэлы", — заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

Он отметил, что одним из основных требований оппозиции на переговорах является предоставление политических и выборных гарантий.

"Венесуэла может и способна предоставить все политические гарантии, вытекающие из выборной системы, самой прозрачной, эффективной и быстрой во всем мире, получившей сертификацию ЕС и (американского) центра Картера", — сказал Родригес.

В ноябре переговоры были приостановлены по инициативе оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства", так как правительство не одобрило присутствия на ней министров иностранных дел ряда латиноамериканских стран.