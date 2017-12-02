Совбез ООН может провести заседание по правам человека в КНДР

ООН, 2 дек — РИА Новости. Совет безопасности ООН в декабре может провести отдельное заседание по ситуации в области прав человека в Северной Корее. Об этом сообщил постпред Японии при ООН, действующий председатель СБ Коро Бешо.

"Есть некоторые члены Совета безопасности, которые бы хотели провести эту встречу. Как председатель, я думаю, что я созову встречу", — заявил Бешо журналистам в ООН.

При этом он оговорился, что заседание пока не значится в программе работы совета на декабрь, "потому что это еще не решено". "Если мы еще не решили, будет ли (заседание) в повестке дня, это не появится в программе", — сказал Бешо.

Если заседание будет назначено, совет безопасности в четвертый раз обсудит положение в области прав человека в Северной Корее. В предыдущие годы против подобной инициативы выступали Россия и Китай, которые подчеркивали, что вопросы прав человека должны обсуждаться в совете ООН по правам человека в Женеве.

Москва и Пекин неоднократно выступили против признания ситуации в области прав человека в Северной Корее угрозой международному миру и безопасности. Заседания СБ проходили без принятия резолюций.