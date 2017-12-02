Президент Чехии отверг домыслы о влиянии "российской пропаганды" на выборы

ПРАГА, 2 дек — РИА Новости. Обвиняя сограждан в том, что они попадают под влияние чужой пропаганды, политики считают их недееспособными, сказал в пятницу президент Чехии Милош Земан. Таким образом он прокомментировал заявление одного из ведущих кандидатов на пост президента Йиржи Драгоша о том, что на октябрьские парламентские выборы в стране повлияла "российская пропаганда", которая может сказаться и на результатах выборов.

Ранее в пятницу на пресс-конференции Драгош заявил, что российские спецслужбы и действующие в их интересах дезинформационные порталы в Чехии оказали влияние на октябрьские парламентские выборы в стране и что подобное может происходить в ходе президентских выборов. По словам политика, никаких доказательств этому у него нет, однако он это "чувствует".

"Я считаю оскорблением чешских граждан, когда кто-то заявляет о том, что они оказались под влиянием неких мнимых иностранных служб во время недавних парламентских выборов и могут оказаться под ним во время предстоящих президентских выборов. Это означало бы, что эти чешские граждане недееспособны. Наверное, человек, претендующий на пост президента, не должен считать своих сограждан недееспособными", — подчеркнул Земан.

Высказывание Драгоша президент назвал "отчаянной попыткой обратить на себя внимание распространением конспиративных теорий", которая напомнила Земану поведение проигравшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время прошлогодних президентских выборов в США.

Президентские выборы в Чехии пройдут 12-13 января 2018 года, для участия в них зарегистрированы девять кандидатов. Согласно последнему опросу общественного мнения, состоявшемуся в середине ноября, наибольшие шансы на избрание имеют нынешний президент Милош Земан, за которого готовы проголосовать 45% опрошенных, и экс-глава Академии наук Йиржи Драгош, которого поддерживают 40% респондентов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.