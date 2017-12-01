В Госдепе назвали слухи об отставке Тиллерсона безосновательными

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Слухи об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона безосновательны и не мешают ему работать с иностранными партнерами, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.

В четверг американские СМИ сообщили, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео сменит сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

"Госсекретарь уже назвал это безосновательными спекуляциями. Они появляются в СМИ не в первый раз, и это не мешает ему работать со своими партнерами", — сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.