МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Признание бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что виновен по "делу РФ", показывает, что антироссийский маховик в США не собирается сбавлять свои обороты, считает глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В пятницу Флинну официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

"Это внутреннее дело США. Но здесь, как и по другими сюжетам, можно только сказать, что антироссийский маховик, запущенный ещё администрацией (предыдущего президента США Барака) Обамы, не собирается сбавлять свои обороты", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Флинну может грозить до шести месяцев тюрьмы и до 9,5 тысяч долларов штрафа, говорится в опубликованном на сайте министерства юстиции досудебном соглашении сторон.