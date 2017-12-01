Решение конфликта в Йемене возможно только через диалог, заявили в МИД ФРГ

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Очередной пуск йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии только и далее обостряет ситуацию, необходимо прекращение огня и политический диалог, заявил в пятницу представитель МИД ФРГ.

Силы ПВО Саудовской Аравии во вторник перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Йемена повстанцами-хуситами, сообщил телеканал "Аль-Арабия". По данным военных, перехват произошел на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир). Это вторая ракетная атака в этом месяце, 4 ноября йеменская ракета была перехвачена в районе международного аэропорта в Эр-Рияде.

"Правительство (Германии — ред.) осуждает последний ракетный обстрел из Йемена по территории Саудовской Аравии. Инцидент приводит к дальнейшему обострению ситуации и показывает, что мы срочно нуждаемся в политическом решении конфликта в Йемене. Его можно найти только дипломатическим путем, военная эскалация только обострит ситуацию. Выход из кризиса возможен только через прекращение огня и политический диалог", — заявил представитель ведомства, его цитирует рассылка МИД.

Он добавил, что Германия в скором времени выделит дополнительные 40 миллионов евро в рамках гуманитарной помощи населению Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.