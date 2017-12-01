Хантсман надеется, что выдача виз россиянам скоро вернется в обычный режим

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посольство США в России активно работает над тем, чтобы вновь начать выдавать туристические визы в обычном режиме, в течение месяца на его территории будет открыто новое здание, где, в том числе, будут проводиться визовые собеседования, заявил глава американской дипмиссии Джон Хантсман.

"Я считаю, что ситуация с визами улучшится. Мы активно работаем над тем, чтобы вновь начать выдавать туристические визы в обычном режиме. Сейчас выдаем только те, для которых не требуется собеседование. Но мы бы хотели вернуться к нашему привычному формату работы. Думаю, скоро это станет возможным. Это будет хорошо и для консульств, и для жителей российских регионов", — заявил Хантсман в интервью петербургскому изданию "Бумага".

Дипломат отметил, что в течение месяца на территории посольства США будет открыто новое здание, где будут в том числе будут проводиться собеседования.

"Скоро мы откроем новое здание в Москве как часть нашего посольства, куда, возможно, переедем в течение следующего месяца. Там есть 24 окна для проведения собеседований на получение визы. Но у нас хватает сотрудников, чтобы обслужить только 12 окон. Нужно делать в два, пять или десять раз больше, чем мы делаем сейчас. Но это невозможно с тем количеством людей, которое у нас есть", — сказал Хансман.

Он напомнил, что американское дипломатическое присутствие в РФ сократилось "более чем на 50% по требованию российского правительства". "Но чтобы налаживать отношения, штат нужно не уменьшать, а наращивать. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать всё возможное, чтобы улучшить отношения США и России и уровень взаимодействия между нашими народами. Если сможем этого добиться, то обмены в области науки, образования и культуры только увеличатся", — добавил посол.

Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Позднее эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.