Белый дом объяснил признание Флинна по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Признание вины в даче ложных показаний ФБР экс-советником президента США по национальной безопасности Майком Флинном не касается и не бросает тень ни на кого, кроме него самого, заявил адвокат Белого дома Тай Кобб.

"Ничего в признании вины (Флинном) или в выдвинутых против него обвинениях не касается кого-либо, кроме самого мистера Флинна", — заявил адвокат.

Он отметил, что ложные заявления Флинна представителям ФБР аналогичны его ложным заявлениям представителям администрации, что и привело к его отставке. В Белом доме напоминают, что Флинн работал в администрации Трампа лишь 25 дней и до этого принадлежал команде президента Барака Обамы.

"Завершение этого этапа работы спецпрокурора вновь показывает, что он движется с максимальной скоростью и расчищает путь для своевременного и надлежащего завершения (расследования)", — отметил адвокат.

Ранее Флинн в суде признал себя виновным в том, что он солгал на допросе в Федеральном бюро расследований о том, что в декабре 2016 года в телефонном разговоре с экс-послом России в США Сергеем Кисляком просил российские власти не предпринимать мер в ответ на новые санкции Вашингтона.

СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.