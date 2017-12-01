Флинн готов давать показания против Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн готов давать показания против Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.

По его данным, Флинн пообещал "всецело сотрудничать с командой (спецпрокурора Роберта) Мюллера" и готов дать показания о том, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими".

Ранее Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

В пятницу бывшему советнику президента США предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.