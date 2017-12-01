Флинн готов давать показания против Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн готов давать показания против Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.
По его данным, Флинн пообещал "всецело сотрудничать с командой (спецпрокурора Роберта) Мюллера" и готов дать показания о том, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими".
Ранее Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР в суде Вашингтона.
Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
В пятницу бывшему советнику президента США предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами.