Праляк завещал развеять его прах в Загребе

БЕЛГРАД, 1 дек — РИА Новости. Бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк, который покончил жизнь самоубийством в зале суда после подтверждения Апелляционной палатой Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) приговора к 20 годам тюрьмы за военные преступления, заранее планировал свой поступок, о чем говорит его прощальное письмо, сообщило издание Vecernji list. © AP Photo / Robin van Lonkhuijsen, Pool Photo Мнение: доверия к МТБЮ нет и уже не будет

Как сообщается, в доме Праляка в загребском районе Кралевац, который после сообщения о его самоубийстве в Гааге начали посещать друзья и единомышленники генерала, родственники — супруга Катюша Бабич и ее дети Никола и Наташа — распечатали письмо, оставленное им два года назад с требованием не открывать до дня смерти.

"Перефразируя его слова, которые мы узнали из источника, близкого семье, генерал завещал: не надо мне ни похорон, ни гроба, мой пепел развейте по (кладбище выдающихся деятелей, мемориальный парк и архитектурный комплекс в Загребе — ред.) Мирогою", — пишет Vecernji list.

Отмечается, что последняя воля генерала стала полной неожиданностью для делегации во главе с министром по делам ветеранов Томо Медведом, депутатом и сыном первого президента Хорватии Франьо Туджмана — Мирославом и госсекретарем в ранге замминистра иностранных дел Здравкой Бушич, которые прибыли к семье с намерением обсудить организацию торжественных похорон.

По данным источника СМИ в министерстве по делам ветеранов, планировалось поручить церемонию похорон Праляка Хорватскому генеральскому собранию, так как правительство республики рисковало бы своим международным имиджем, устраивая проводы осужденного МТБЮ военного преступника.

Апелляционная палата МТБЮ подтвердила приговоры суда МТБЮ первой инстанции 29 мая 2013 года, по которым экс-премьер самопровозглашенного образования боснийских хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы.

К 20 годам были приговорены министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович. Командир военной полиции Валентин Чорич получил 16 лет, а Берислав Пушич, отвечавший за военнопленных, приговорен к десяти годам.