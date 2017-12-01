Лавров осудил заявления США о силовом решении северокорейской проблемы

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Заявления американской стороны о возможности силового сценария для урегулирования вокруг КНДР являются ошибкой, подобные высказывания — это игра с огнем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кому-то действительно очень хочется применить силу для того, чтобы, как сказала представительница США при ООН, "уничтожить Северную Корею" — такая кровожадная была очень тирада — то я считаю, что это игра с огнем, это большая ошибка. Мы будем делать все, чтобы этого не произошло, и чтобы проблема решилась исключительно мирными и политико-дипломатическими средствами", — подчеркнул он.

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