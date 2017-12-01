Назарбаев рассказал, как найти идеального спутника жизни

АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни. Выступая на форуме "100 новых лиц Казахстана", глава государства отметил, что свободными должны быть как мужчина, так и женщина.

"Мы, мужчины, ревнуем или слишком рано, или поздно. Совершенно бесполезное дело. Кто-то тебя за руку взял, с кем-то ты пошла, и начинаются эти скандалы", — цитирует Sputnik Казахстан слова Назарбаева.

Казахский лидер рассказал, что по информации ученых, человек разумный — Homo sapiens — возник 180 тысяч лет назад на востоке Африки, а брачно-семейным отношениям всего две тысячи лет.

"До этого наши предки по-другому жили, объединялись на основе единства, целей, задач. Сейчас парень где хочет познакомиться с девушкой? Он идет на дискотеку: по ушам бьет оркестр, висит дым, орешь, не слышит она тебя, ты не слышишь. И вот там знакомятся. Надо знакомиться там, где есть твои интересы", — продолжил президент.

По словам главы государства, два человека должны смотреть не друг на друга, а на одну цель.

"Если ты любишь спорт, там надо искать спутника жизни. Если ты любишь путешествия, в этом путешествии ты найдешь спутника жизни. А вот у нас по-другому. Когда одна цель есть… Если у Добровольского будет пчеловодом жена, это будет классно вообще", — заключил президент.

Ранее участник форума, пчеловод Анатолий Доровольский рассказал Назарбаеву о своих планах жениться и пригласил главу государства на чай с медом.

Первого декабря в Казахстане отмечают День Первого Президента страны: в этот день в 1991 году состоялись первые всенародные выборы, по результатам которых Назарбаев был переизбран на пост главы республики – за него проголосовали 98,7% казахстанцев.

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