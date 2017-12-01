В Македонии раскрыли крупную лабораторию с наркотиками

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Управление по оргпреступности полиции и прокуратура Македонии с коллегами из Сербии при поддержке коллег из Управления по борьбе с наркотиками DEA США раскрыли в городе Тетово на западе страны крупнейшую лабораторию в юго-восточной Европе и обнаружили 125 килограммов готовых к употреблению наркотиков, сообщило МВД Македонии.

Сообщается, что правоохранительные органы провели обыски в Тетово и в пяти местах в Скопье. Отмечается, что по первым оценкам "обнаружено самое большое количество синтетических наркотиков на Балканах, и, вероятно, одна из крупнейших партий синтетических наркотиков в международной практике".

"В лаборатории, расположенной в одном из домов в Тетово, было обнаружено лишь по первым оценкам 125 килограммов синтетических наркотиков, что составляет около полумиллиона таблеток, чья стоимость превышает 2,5 миллиона евро", — говорится в сообщении македонского министерства.

МВД подчеркивает, что оперативно-следственные действия продолжаются и ожидается, что будут выявлены более крупные объемы. Лаборатория, по данным полиции, была устроена международной криминальной группой, которая производила синтетические наркотики для продажи в Турции.