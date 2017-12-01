КНДР не просила Россию о посредничестве в переговорах, заявил депутат ГД

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. КНДР напрямую не просила Россию о посредничестве в переговорах между всеми заинтересованными странам по деэскалации напряженности на Корейском полуострове, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Они пока не высказывали такую просьбу, просьбы прямой не было", — ответил Чепа на вопрос РИА Новости, обращались ли представители КНДР к России с просьбой о ее посредничестве в переговорах по деэскалации напряженности между всеми заинтересованными странами.

Парламентарий рассказал, что в ходе переговоров представители КНДР приводили пример участия России в сирийском урегулировании и говорили о том, что ни один серьезный международный вопрос не может решаться без России.

"Это дает основания предполагать, что без России этот вопрос решаться не будет", — отметил Чепа, добавив, что представители КНДР "доверяют только России".

Ранее российские депутаты, побывавшие с визитом в Северной Корее, рассказали РИА Новости, что КНДР готова к переговорам по урегулированию кризиса, при этом Пхеньян существенную роль отводит России и не ставит в качестве условия переговоров признание его ядерной державой.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы, впервые о кратком содержании дорожной карты замглавы МИД РФ Игорь Моргулов рассказал в интервью РИА Новости в июне. Первым этапом, который иногда еще называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: речь идет об отказе КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний и одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Второй этап — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом.