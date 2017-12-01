Лавров напомнил позицию России по урегулированию ситуации с КНДР

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Позиция РФ по проблеме КНДР прямая, честная и открытая: главная задача — не допустить вооруженного конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Наша позиция по проблемам Корейского полуострова — прямая, честная, открытая, мы ее не раз излагали, в том числе устами президента РФ Владимира Путин. Мы видим главную задачу в том, чтобы не допустить там вооруженного конфликта, который будет иметь катастрофические последствия, прежде всего, для стран, которые расположены там. Это и Республика Корея, и Япония. Не будем забывать, что и Китай, и Россия практически находятся на границах с Северной Кореей", — сказал Лавров.

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