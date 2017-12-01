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США начнут переговоры с КНДР, если почувствуют выгоду, заявил Бондарев

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1958)
17:1401.12.2017
(обновлено: 17:15 01.12.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВиктор Бондарев. Архивное фотоВиктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США начнут переговоры с КНДР, если почувствуют выгоду от перемирия, заявил РИА Новости в пятницу глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
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​"Заявление северокорейских парламентариев и государственных деятелей о готовности к переговорам с США подтверждает оборонительные цели ракетных испытаний КНДР", — сказал Бондарев.

По его словам, США не тот политический игрок, чтобы согласиться разговаривать с более слабым противником.

"За стол переговоров они садятся только тогда, когда противник или равен, или сильнее их. Карибский кризис 1962 года разрешился лишь тогда, когда Штаты реально почувствовали мощь Советского Союза, рекордно быстро восстановившего экономику и промышленность после войны", — привел пример сенатор.

"​Поэтому думаю, что Северной Корее гарантированно удастся усадить США за стол переговоров тогда, когда американцы почувствуют, что перемирие для них – выгоднее открытого противостояния. Судя по тому, что ответная реакция на действия КНДР – очередные санкции и угрозы, Штаты пока так не считают", — подчеркнул политик.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA
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Бондарев отметил, что ​в КНДР видят, сколько жёсткой критики Соединенные Штаты адресуют их политическому режиму, государственному строю, законодательству. "Подобные американские обличения зачастую перерастают в действия по насильственному "исправлению ситуации", "облагодетельствованию угнетённого народа", добавил он. Именно с риторики о нарушении прав человека и попрании основ демократии тоталитарными лидерами начались американские интервенции в Ливию, Ирак, Сирию, подчеркнул он.

"Корейцы боятся повторения таких сценариев на своей земле. И, конечно, стремятся продемонстрировать собственные баллистические возможности, убедить всех в своём ядерном потенциале. Никаких агрессивных, наступательных целей они при этом не преследуют. Просто защищаются", — уверен парламентарий.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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