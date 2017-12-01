США начнут переговоры с КНДР, если почувствуют выгоду, заявил Бондарев

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США начнут переговоры с КНДР, если почувствуют выгоду от перемирия, заявил РИА Новости в пятницу глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
"Заявление северокорейских парламентариев и государственных деятелей о готовности к переговорам с США подтверждает оборонительные цели ракетных испытаний КНДР", — сказал Бондарев.
По его словам, США не тот политический игрок, чтобы согласиться разговаривать с более слабым противником.
"За стол переговоров они садятся только тогда, когда противник или равен, или сильнее их. Карибский кризис 1962 года разрешился лишь тогда, когда Штаты реально почувствовали мощь Советского Союза, рекордно быстро восстановившего экономику и промышленность после войны", — привел пример сенатор.
"Поэтому думаю, что Северной Корее гарантированно удастся усадить США за стол переговоров тогда, когда американцы почувствуют, что перемирие для них – выгоднее открытого противостояния. Судя по тому, что ответная реакция на действия КНДР – очередные санкции и угрозы, Штаты пока так не считают", — подчеркнул политик.
"Корейцы боятся повторения таких сценариев на своей земле. И, конечно, стремятся продемонстрировать собственные баллистические возможности, убедить всех в своём ядерном потенциале. Никаких агрессивных, наступательных целей они при этом не преследуют. Просто защищаются", — уверен парламентарий.