Ростуризм призвал туристов в Таиланде к осторожности на фоне наводнения

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ростуризм призывает отдыхающих в Таиланде россиян к осторожности на фоне прошедшего в этой стране наводнения, следует из сообщения ведомства.

В южных провинциях Таиланда погибли шесть человек и еще 385 тысяч пострадали в результате наводнения, которое началось 25 ноября после сильных продолжительных ливней. Из-за наводнения затоплены значительные участки во всех районах провинций Наративат, Пхаттхалунг и Ялла. Под водой оказались также многие районы провинций Паттани, Сонгкла, Сурат-Тхани и Транг.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде или планирующим турпоездку в эту страну в ближайшее время, учитывать риски, связанные с непогодой, внимательно следить за метеорологическими сводками, избегать посещения опасных с точки зрения затопления районов, воздерживаться от купания при сильном волнении моря, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Ведомство также призывает туроператоров рассказывать своим клиентам о неблагоприятных погодных условиях в этой стране и необходимых для соблюдения мерах личной безопасности.

Сезонные наводнения из-за ливневых дождей обычны для природы Таиланда, однако в этом году наблюдатели отмечают особую интенсивность, высокую концентрацию и необычную территориальную неравномерность выпадения осадков. В октябре-ноябре затоплению подверглись многие районы центральных провинций страны.

В большинстве местностей вода сошла к середине ноября, однако в ряде провинций, ближайших к Бангкоку, все еще сохраняются обширные затопленные территории.