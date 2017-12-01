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В мире

Основатель Blackwater дал показания по "вмешательству России в выборы" США

15:4601.12.2017
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© AP Photo / Gerry Broome, File Создатель Blackwater Эрик Принс. Архивное фотоСоздатель Blackwater Эрик Принс. Архивное фото
© AP Photo / Gerry Broome, File

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в четверг на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей заявил, что встречался с российским чиновником в ходе поездки на Сейшельские острова, но действовал не от имени президента Дональда Трампа, сообщает издание Hill.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей написала, что Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США.

По данным издания, слушания в комитете длились больше трех часов. "Принс признал, что ездил на Сейшелы и встречался там с российским правительственным чиновником, но отрицает, что действовал от имени президента Трампа", — отмечает издание. Слушания проходили за закрытыми дверями, но ожидается, что текстовая расшифровка будет опубликована в течение трех дней. Как пишет издание, после заседания Принс вышел из здания один и назвал слушания потерей времени. Он потребовал, чтобы один из руководителей комитета по разведке Адам Шифф извинился за "трату времени, трату миллионов долларов налогоплательщиков на бессмысленные попытки найти компромат".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членами Ассоциации Европейского бизнеса. 31 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам республиканца Джима Хаймса (Jim Himes), Принс присутствовал в комитете без адвоката и отказался ответить на несколько вопросов из-за того, что расшифровка его показаний будет опубликована. Хаймс добавил, что остались некоторые "нерешенные вопросы", но Принс не согласился еще раз прийти на слушания. "Я не понимаю, откуда у них будут еще вопросы, я уже потратил четыре часа своей жизни на это", — приводит издание слова Принса. Как отмечают те, кто присутствовал на слушаниях, Принс отметил, что имеет минимальную связь с предвыборной кампанией.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

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Задумчивый Комментариус
Всё никак не угомонятся со своим Трампом.
15:48
01.12.2017
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