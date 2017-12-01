Основатель Blackwater дал показания по "вмешательству России в выборы" США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в четверг на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей заявил, что встречался с российским чиновником в ходе поездки на Сейшельские острова, но действовал не от имени президента Дональда Трампа, сообщает издание Hill.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских, европейских и арабских представителей властей написала, что Принс при посредничестве ОАЭ якобы провел в январе секретную встречу с "доверенным лицом президента РФ", чтобы установить канал коммуникации между лидерами России и США.
По данным издания, слушания в комитете длились больше трех часов. "Принс признал, что ездил на Сейшелы и встречался там с российским правительственным чиновником, но отрицает, что действовал от имени президента Трампа", — отмечает издание. Слушания проходили за закрытыми дверями, но ожидается, что текстовая расшифровка будет опубликована в течение трех дней. Как пишет издание, после заседания Принс вышел из здания один и назвал слушания потерей времени. Он потребовал, чтобы один из руководителей комитета по разведке Адам Шифф извинился за "трату времени, трату миллионов долларов налогоплательщиков на бессмысленные попытки найти компромат".
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.