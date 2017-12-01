Пакистан будет сотрудничать с ШОС в борьбе с терроризмом, заявил премьер

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Пакистан полностью привержен искоренению терроризма и будет сотрудничать с Шанхайской организаций сотрудничества (ШОС) в этом вопросе, заявил премьер-министр страны Шахид Хакан Аббаси.

"Мы не позволим никакой форме терроризма проникнуть на нашу территорию. Пакистан полностью привержен искоренению бедствия терроризма. Пакистан поддерживает и будет дополнять усилия РАС (Региональной антитеррористической структуры – ред.) ШОС в борьбе против терроризма и экстремизма", — сказал Аббаси, выступая на заседании глав правительств стран ШОС.

По его словам, в борьбе с терроризмом надо уважать принципы международного права и избегать двойных стандартов.

"Терроризм нельзя ассоциировать ни с какой лигой или конкретной страной или национальностью", — подчеркнул он.

"ШОС должна продолжать делать вклад в выстраивание справедливого, рационального мирового порядка на основе принципов устава ООН, уважения международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — добавил он.

Как отметил Аббаси, Пакистан осознает угрозы, которыми являются терроризм, сепаратизм и экстремизм. "Это угрозы для регионального и глобального экономического развития", — добавил он.