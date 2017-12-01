Медведчук: США должны дать Киеву сигнал, что минские соглашения "живы"

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук надеется, что США дадут Киеву четкий сигнал, что минские соглашения "живы" и будут выполнены.

Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер также заявил, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу". В администрации президента Украины считают, что альтернативы минским соглашениям пока нет.

"Складывается впечатление, что Курт Волкер понимает дипломатию и искусство переговоров превратно — как заигрывание с одной или другой стороной. В вопросе достижения мира необходима последовательная и принципиальная позиция. Очень хочется верить, что США смогут продемонстрировать такую позицию и дать Украине четкий сигнал: "Минск" жив и будет выполнен", — говорится в публикации Медведчука на сайте его движения в пятницу.

Медведчук считает, что позиция Волкера в его заявлениях не отличается последовательностью и его заявления вызывают "серьезные сомнения в профессионализме Волкера как переговорщика".

"Не думаю, что спецпредставитель Госдепа в полной мере владеет информацией о ситуации на Донбассе и возможностях сторон в выполнении минских соглашений. И озвучиваемые Волкером пессимистические прогнозы не добавляют авторитета ни ему самому, ни стране, которую он представляет", — отметил Медведчук.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.