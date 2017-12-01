Тегеран назвал отказ Вашингтона покупать тяжелую воду у Ирана проблемой США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отказ США покупать иранскую тяжелую воду является проблемой самих американцев, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Али Акбар Салехи.

Салехи прокомментировал информацию, появившуюся в частности у издания Free Beacon, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить покупку тяжелой воды из Ирана.

"Американцы приобрели у нас 30 тонн (тяжелой воды — ред.) и были заинтересованы в том, чтобы продолжить покупку тяжелой воды из Ирана, однако их новое правительство сообщило, что не будет покупать тяжелую воду у Ирана. Впрочем, это их проблема", — приводит агентство ISNA слова Салехи.

На Иран, в рамках соглашения по атому, наложено ограничение — запасы тяжелой воды в стране не должны превышать 130 тонн. В связи с этим иранцы осуществили несколько продаж, в том числе в США и Россию, чтобы избавиться от излишков тяжелой воды. Передача тяжелой воды США прошла при президенте Бараке Обаме.

Трамп в октябре заявлял, что Иран неоднократно нарушал положения соглашения по ядерной программе, в частности отметив, что "в двух случаях" власти Ирана превысили установленные ограничения по запасам тяжелой воды, установленные в размере 130 метрических тонн.

Однако в конце ноября гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства, взятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.