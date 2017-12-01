В Грузии больше не будут сажать за употребление марихуаны

ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителя партии "Гирчи", который требовал упразднения уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации, сообщает Sputnik Грузия.

Свое решение суд объяснил тем, что употребление марихуаны не несет опасности для публичных интересов, так как в данном случае угроза распространения наркотика мала. При этом применение уголовного наказания с тем, чтобы человек не нанес вред своему здоровью, противоречит принципам свободного общества.

Согласно решению суда, употребление марихуаны не будет считаться уголовным преступлением и не станет попадать под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

Истец Гиви Шанидзе обосновал свое требование тем, что действующая норма не соответствовала статье 16 Конституции Грузии — "У каждого есть право свободного развития своей личности".

Согласно иску, употребление марихуаны может быть как в медицинских целях, так и в целях развлечения, а человек имеет право выбирать подходящую для себя форму разгрузки и отдыха.

Ответчик, которым выступил парламент Грузии, не смог представить доказательства, основанные на научных исследованиях или жизненном опыте, и убедить суд в том, что воздействие марихуаны создает увеличенную угрозу совершения преступления или нарушения общественного порядка.

При этом ответчик не смог доказать, что марихуана по своим биологическим или химическим свойствам вызывает потребность в других наркотиках.

В феврале этого года Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение и хранение для личного пользования свежей марихуаны весом до 100 граммов.

Там отметили, что недопустимо лишать свободы человека, мотивируя это защитой его же здоровья, тогда как приобретением или хранением марихуаны до 100 грамм он не наносит вреда здоровью других людей.

Согласно последним данным Исследовательского центра зависимости "Альтернатива Джорджия" и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в Грузии 15,9% из более 4,8 тысячи опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану. Средний возраст потребления марихуаны в Грузии среди мужчин — 19-22 лет, а среди женщин — 20-22 года.

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