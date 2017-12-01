В Грузии больше не будут сажать за употребление марихуаны

ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителя партии "Гирчи", который требовал упразднения уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации, сообщает Sputnik Грузия.
Согласно решению суда, употребление марихуаны не будет считаться уголовным преступлением и не станет попадать под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".
Истец Гиви Шанидзе обосновал свое требование тем, что действующая норма не соответствовала статье 16 Конституции Грузии — "У каждого есть право свободного развития своей личности".
Согласно иску, употребление марихуаны может быть как в медицинских целях, так и в целях развлечения, а человек имеет право выбирать подходящую для себя форму разгрузки и отдыха.
При этом ответчик не смог доказать, что марихуана по своим биологическим или химическим свойствам вызывает потребность в других наркотиках.
В феврале этого года Конституционный суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение и хранение для личного пользования свежей марихуаны весом до 100 граммов.
Там отметили, что недопустимо лишать свободы человека, мотивируя это защитой его же здоровья, тогда как приобретением или хранением марихуаны до 100 грамм он не наносит вреда здоровью других людей.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>