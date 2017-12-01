Германия поддерживает требование США об увеличении давления на КНДР

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ФРГ поддерживает требование США об увеличении давления на Пхеньян, который должен вернуться за стол переговоров, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Он опроверг информацию о том, что в Вашингтоне потребовали от Берлина отозвать посла из Пхеньяна.
Ранее глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что Германия сокращает дипломатические контакты с КНДР, из посольства ФРГ в Пхеньяне будет отозван сотрудник, но это не руководитель дипмиссии. В свою очередь, из посольства КНДР в Берлине также будет выслан дипломат.
Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.
После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.