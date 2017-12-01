Германия поддерживает требование США об увеличении давления на КНДР

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ФРГ поддерживает требование США об увеличении давления на Пхеньян, который должен вернуться за стол переговоров, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Американцы требуют увеличить давление на КНДР, которая должна вернуться за стол переговоров. Германия поддерживает это требование", — сказал Бройль, добавив, что в Берлине также намерены "тесно согласовывать свои действия с европейскими партнерами, важно, чтобы европейцы находились на одной стороне" в этом вопросе.

Он опроверг информацию о том, что в Вашингтоне потребовали от Берлина отозвать посла из Пхеньяна.

Ранее глава МИД Зигмар Габриэль заявил, что Германия сокращает дипломатические контакты с КНДР, из посольства ФРГ в Пхеньяне будет отозван сотрудник, но это не руководитель дипмиссии. В свою очередь, из посольства КНДР в Берлине также будет выслан дипломат.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.