Китай предложил странам ШОС вместе бороться с современными угрозами

Дмитрий Медведев и Ли Кэцян перед заседанием Совета глав правительств стран ШОС в Сочи. 1 декабря 2017

Дмитрий Медведев и Ли Кэцян перед заседанием Совета глав правительств стран ШОС в Сочи. 1 декабря 2017

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработать совместную программу сотрудничества по борьбе с современными вызовами и угрозами, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы также предлагаем разработать программу сотрудничества стран-членов в борьбе с тремя силами на предстоящие три года, а также углублять сотрудничество по обмену информацией подготовки кадров и обеспечению безопасности крупных мероприятий. Важно бороться со всеми видами терроризма. Это общая договоренность всех наших стран", — сказал Ли Кэцян на заседании Совета глав правительств ШОС в расширенном составе.

Он подчеркнул важность принятия эффективных мер для противодействия угрозам со стороны террористов.

Китай предлагает создать совместный центр по противодействию угрозам и вызовам, заключил премьер госсовета.