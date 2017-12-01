МЧС доставило на Кубу третью партию гуманитарного груза

Во время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе. Архивное фото

Во время уборки после прохождения урагана Ирма в Гаване на Кубе. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МЧС России завершило операцию по доставке гуманитарной помощи пострадавшему от урагана "Ирма" населению Кубы, сообщили в пресс-службе министерства.

"В ночь на 1 декабря в порт Мариэль провинции Артемис морским транспортом была доставлена третья партия гуманитарного груза. Это — строительные материалы, передвижные электростанции и продукты питания из запасов Росрезерва общим весом около 200 тонн. Ранее двумя партиями на Кубу было доставлено более 900 тонн гуманитарного груза", — сказал собеседник агентства.

В сентябре Куба пострадала от разрушительного урагана "Ирма", который прошел через 10 провинций страны, нанес большой ущерб энергетике и сельскому хозяйству.